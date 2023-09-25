براون يتمنى تعافي سايس قبل مواجهة الهلال

أعترف الأرجنتيني خوان براون، مدرب الشباب، أن فريقه كان بإمكانه حسم المواجهة التي جمعته بالباطن في مسابقة كأس الملك، خلال الأشواط الأصلية دون الحاجة للأشواط الإضافية.

وقال براون في المؤتمر الصحفي عقب المواجهة: "لم تكن المباراة سهلة، رغم تحكمنا بأغلب مجرياتها، واجهنا تكتلاً دفاعياً كبيراً من المنافس، وكان بالإمكان حسم اللقاء خلال الأشواط الأصلية".

وأضاف: "مباريات خروج المغلوب دائماً ما تكون صعبة، لم نكن موفقين في الثلث الأخير من الملعب، ولم نستغل الفرص التي سنحت لنا، لكن الأهم أننا حققنا الفوز حتى لو جاء في الأشواط الإضافية".

وعن الإصابة التي تعرض لها المغربي رومان سايس، قال: "أخرجت سايس لأنه تعرض لإصابة في العضلة الخلفية، وسيخضع لمزيد من الفحوصات للوقوف على حالته".

واختتم خوان براون تصريحاته: "أتمنى أن يكون قادراً على اللعب أمام الهلال".