سخرت من طموحها.. طفلة سعودية تنمرت عليها معلمتها تثير التفاعل

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل لطفلة سعودية وهي تبكي بعد تنمر معلمتها عليها.

وظهرت الطفلة الصغيرة وهي تحكي قصتها مع معلمتها التي طلبت منهم أن يخبروها ماذا يريدون أن يصبحوا عندما يكبرون، فقالت إنها تريد أن تصبح طبيبة أسنان.

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لتفاجئها المعلمة بضحكة ساخرة، وسخرية غير مفهومة من طموحها، متسائلة "كيف تصبحين طبيبة أسنان وأسنانك مكسرة"، فأجهشت الطفلة في البكاء.

وقد تفاعل مع المقطع الفنان فايز المالكي، وطلب من متابعيه على منصة إكس، طريقة للتواصل مع الطفلة، منادياً بأن يتكفل أحد بترميم أسنانها، ومحاسبة المعلمة.

ياليت تدلوني على ذي البنت و أسأل العلي القدير ان ينتقم لها عاجلا غير أجل

و من باب المسوؤلية المجتمعية اتمنى تتكفل آي #عيادة_اسنان

لمتابعة حالتها

ويبشرون في احسن #اعلان 🙏🏻🤍 pic.twitter.com/KHf25sBKG2 — فايز المالكي (@fayez_malki) September 24, 2023

وقد تفاعل مع المقطع الفنان فايز المالكي، وطلب من متابعيه على منصة أكس، طريقة للتواصل مع الطفلة، منادياً بأن يتكفل أحد بترميم أسنانها، ومحاسبة المعلمة.

فيما استاء الكثيرون من تصرف المعلمة، مشددين على وجوب أن تعين إدارات التعليم أخصائيات نفسيات في المدارس ملمين بعلم نفس تربوي، للحد من التنمر بين الطلاب أو حتى المعلمين.

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