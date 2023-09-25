المديرية العامة لحرس الحدود تحتفل باليوم الوطني الـ (93) للمملكة

احتفلت المديرية العامة لحرس الحدود باليوم الوطني الـ (93) للمملكة، وذلك بمقرها في مدينة الرياض بعدد من الفعاليات والعروض، وذلك بحضور مدير عام حرس الحدود اللواء محمد بن عبدالله الشهري.

وتضمن الاحتفال عرضًا مرئيًا بعنوان "نحلم ونحقق" يسلط الضوء على إنجازات المملكة في مختلف المجالات، وعرضًا مرئيًا بعنوان "دام عزك يا وطن"، وتقديم معزوفات وطنية، وقصائد شعرية وطنية والعرضة السعودية.