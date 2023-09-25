وزير الصناعة والثروة المعدنية يختتم زيارته الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية

اختتم وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، زيارته الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية، التي استمرت 8 أيام، التقى خلالها العديد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة الصينية، كما عقد سلسلة من اللقاءات مع المستثمرين وزيارة الشركات والمصانع في 4 مدن صينية، وترأَّس وفد المملكة المشارك كضيف شرف في مؤتمر الصين والدول العربية.

والتقى الخريف خلال زيارته، بوزير الصناعة وتقنية المعلومات في جمهورية الصين الشعبية جين تشوانغلونغ، وناقش معه تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين في قطاع الصناعة وتبادل الخبرات والتكنولوجيا، وتوسيع فرص الاستثمار المتبادلة بين البلدين في القطاع الصناعي، كما التقى وزير الموارد الطبيعية الصيني وانغ قوانغهوا، ورئيس هيئة المساحة الجيولوجية الصينية لي جينفا، وبحث معهما الفرص والتحديات التي تواجه قطاع التعدين، وتعزيز التعاون المشترك لزيادة النمو في صناعة التعدين والمعادن في المنطقة، إضافة إلى مناقشة تبادل المصالح المشتركة والجهود الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وتنمية البنية التحتية في قطاع التعدين بين البلدين مع رئيس جمعية التعدين بينغ تشيمينغ، ورئيس جمعية صناعة المعادن غير الحديدية الصينية قي هونغلين.

كما رأس وزير الصناعة والثروة المعدنية وفد المملكة المشارك كضيف شرف في معرض الصين والدول العربية المقام في مدينة ينتشوان الصينية، والمشاركة في مؤتمر ترويج الاستثمار التجاري بين الصين والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى المشاركة في منتدى الاستثمار في المعادن في مدينة شنغهاي الصينية، ورعاية منتدى الفرص الاستثمارية في قطاعي الصناعة والتعدين، والذي نظمته الوزارة بحضور عدد من المستثمرين والشركات الصينية.

وشارك الخريف في احتفال سفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية الصين الشعبية بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 93، وعقد لقاءً بعدد من الطلاب والطالبات السعوديين المبتعثين في الصين، كما قام بزيارة لجامعة بكين، وفرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في الجامعة، والتقى داخله بعدد من الطلاب الصينيين الدراسين للغة العربية.

كما قام وزير الصناعة والثروة المعدنية بزيارة بورصة شنغهاي للتداول، والتقى بنائب رئيس البورصة لو فينق، واطّلع على منصات التداول للمعادن وتاريخ البورصة في شنغهاي والتطورات التقنية التي حدثت على آلية التداول، إضافة إلى زيارة مقر شركة هواوي الرئيسي في دوانقون الصينية، وناقش مع مؤسس هواوي رن تشنغ فاي فرص التعاون في الأبحاث والابتكارات التقنية، واطّلع على التقنيات المستخدمة في الصناعات الدقيقة والعناصر الضوئية في المصنع الرئيسي للشركة.

ويضم الوفد المرافق لوزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم، ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، وعدداً من قيادات منظومة الصناعة والثروة المعدنية؛ حيث تستهدف الزيارة بحث العديد من الموضوعات التي تهم البلدان، خاصة في قطاعي الصناعة والتعدين، وتوسيع آفاق التعاون الإستراتيجي بين البلدين الصديقين.