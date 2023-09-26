سبورتينج لشبونة يتصدر الدوري البرتغالي بالفوز على ريو افي

اعتلى فريق سبورتينج لشبونة صدارة الدوري البرتغالي الممتاز بعدما تغلب على ريو افي 2 / صفر مساء الاثنين في ختام المرحلة السادسة من المسابقة.

وجاء هدفا سبورتينج لشبونة خلال الشوط الأول من المباراة وسجلهما باولينهو وماركوس إدواردز في الدقيقتين العاشرة و26 .

ورفع سبورتينج لشبونة رصيده بذلك إلى 16 نقطة ليحتل الصدارة بفارق الأهداف أمام بورتو وبفارق نقطة واحدة أمام بنفيكا صاحب المركز الثالث.

بينما تجمد رصيد ريو افي عند خمس نقاط في المركز الخامس عشر بعد أن تلقى الهزيمة الثالثة له هذا الموسم مقابل انتصار واحد وتعادلين.