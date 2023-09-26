فيتنام تحتج على إقامة الصين نقاط تحديد هوية للسفن في جزر باراسيل

احتجت فيتنام اليوم الثلاثاء على تركيب الصين محطتين أوتوماتيكيتين لتحديد هوية السفن في جزر باراسيل، معتبرة أن ذلك يعد انتهاكا لسيادة الدولة التي تقع في جنوب شرق آسيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفيتنامية فام ثو هانج في بيان، إن جميع الأنشطة في جزر باراسيل التي تتم بدون إذن فيتنام تنتهك سيادة الأمة ويعد غير قانوني للغاية.

وأفادت تقارير إعلامية أن الصين قامت بإنشاء محطات لتحديد هوية السفن في جزيرتي طنورث ريف وبومباي ريف للشعاب المرجانية في جزر باراسيل في بحر الصين الجنوبي.

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الجدير بالذكر أن جزر باراسيل المعروفة باسم شيشا في الصين، وهوانج سا في فيتنام، وهي مجموعة من الجزر والشعاب تتكون من أرخبيل يضم نحو 130 من الجزر والشعاب المرجانية الصغيرة، وتقع في بحر الصين الجنوبي، تتحكم فيها الصين وتدعي كل من تايوان وفيتنام ملكيتها لها.