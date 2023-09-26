احتجاج رسمي يشعل مباراة الزمالك والمقاولون بالدوري المصري

أعلن نادي الزمالك عن تقدمه بشكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم ضد أمين عمر حكم مباراة المقاولون التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات مسابقة الدوري المصري.

وقال الزمالك في بيان عبر مركزه الإعلامي فجر الثلاثاء أنه يطالب باستبعاد الحكم أمين عمر من إدارة مبارياته مستقبلا، لأنه ينتمي لأحد الفرق المنافسة.

وأضاف: "بشأن الأداء التحكيمي غير المحايد الذي شهدته مباراة نادي الزمالك ونادي المقاولون العرب بالدوري العام يوم الأثنين 25 سبتمبر، نتقدم اليكم باحتجاج علي الأداء التحكيمي الذي قدمه الحكم أمين عمر".

🚨 | الزمالك يطالب بإعادة مباراة المقاولون لوجود أخطاء في تطبيق القانون ، و إحالة حكم المباراة إلى التحقيق ومنعه من إدارة أي مباراة أخري للفريق . 🏹 #Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/vX432EZiRP — Zamalek SC (@ZSCOfficial) September 25, 2023

وأوضح: "نشير الي بعض اللقطات التي تثبت ان قرارات هذا الحكم هي قرارات فجه لمجاملة منافسين علي حساب نادي الزمالك كما هو المعتاد منه في المواسم السابقة وله كثير من الوقائع وهي قرار عدم احتساب ركلة جزاء في الشوط الثاني رغم تدخل الڤار ، بجانب تعمد انذار عدد ٦ لاعبين من الزمالك لارهاب اللاعبين كما حدث في المواسم السابقة في واقعة فرجاني ساسي واشرف بن شرقي".

وتابع: "من ضمن الأمور هي احتساب عدد 8 دقائق وقت بدل ضائع واستكماله للمباراة حتي احرز المنافس هدف في الدقيقة التاسعة، أي بعد انتهاء الوقت بدقيقة".

وقال إنه يطالب بإحالة أمين عمر الحكم الذي يكن مشاعر عدائية ضد نادي الزمالك نظرا لميوله للفريق المنافس الي التحقيق، واعادة المباراة طبقا للائحة نظرا لتأثير الاخطاء التحكيمية علي اللقاء والنتيجة ويوجد أخطاء في تطبيق القانون مما أثر علي نتيجة المباراة.

أهداف مباراة الزمالك والمقاولون العرب بالدوري المصري