بنزيما يغيب عن الاتحاد في 3 مباريات ويستعيد جاهزيته قبل الديربي

ذكر تقرير إخباري اليوم الثلاثاء أن النجم الفرنسي كريم بنزيمة سيغيب عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في ثلاث مباريات، وينتظر أن يستعيد جاهزيته قبل مباراة الديربي المقررة أمام الأهلي.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن مصادر خاصة كشفت لها أن بنزيمة سيكون جاهزا قبل مواجهة الأهلي المقررة في السادس من أكتوبر المقبل في قمة مباريات المرحلة التاسعة من دوري روشن السعودي.

وتعرض بنزيمة لإصابة عضلية مفاجئة في الفخذ اليمنى قبل المباراة المرتقبة أمام الخلود اليوم الثلاثاء في دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسيغيب النجم الفرنسي عن صفوف الاتحاد في ثلاث مباريات أولها المباراة أمام الخلود، ثم مباراتي الفريق أمام الفيحاء في الدوري وأمام سباهان أصفهان الإيراني يوم الاثنين المقبل في دوري أبطال آسيا.

وشارك بنزمة في ست مباريات من أصل سبع خاضها الاتحاد في الدوري هذا الموسم، وسجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين.

وأعلن نادي الاتحاد أمس الاثنين عن تعرض بنزيمة لإصابة في الفخذ وتأكد غيابه لمدة سبعة أيام.