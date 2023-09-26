تقارير: تشابي ألونسو سيتولى تدريب ريال مدريد بعد رحيل أنشيلوتي عن الفريق

ذكر تقرير إخباري أن تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني، سيتولى تدريب ريال مدريد الإسباني اعتبارا من الموسم المقبل.

وذكر تقرير لإذاعة "راديو ماركا" الإسبانية أن تشابي ألونسو المتوج كلاعب في المنتخب الإسباني بكأس العالم وكأس الأمم الأوروبية، سيخلف كارلو أنشيلوتي في تدريب ريال مدريد في عام 2024.

ويرحل أنشيلوتي عن تدريب الريال في العام المقبل لتولي تدريب المنتخب البرازيلي.

وذكر التقرير أن اختيار إدارة ريال مدريد وقع على تشابي ألونسو /41 عاما/ المتوج مع ريال مدريد خلال مسيرته كلاعب، بالعديد من الألأقاب منها دوري أبطال أوروبا.

وقاد تشابي فريق ليفركوزن لبداية قوية في الموسم الحالي، حيث حقق الفريق أربعة انتصارات وتعادلا واحدا خلال أول خمس مباريات في الدوري الألماني (بوندسليجا).

وكان اسم تشابي ألونسو قد طرح بالفعل في الربيع ضمن قائمة المرشحين المحتملين لتدريب ريال مدريد خلفا لأنشيلوتي.

لكن ألونسو، الذي تعاقد معه باير ليفركوزن في الخامس من أكتوبر 2022 بعقد كان من المفترض أن ينتهي في 2024، مدد تعاقده مع النادي الألماني لمدة عامين، وذلك قبل بداية الموسم الحالي.

وذكر تقرير لصحيفة "بيلد" الألمانية أنه جرى الاتفاق على عدم إصرار باير ليفركوزن على استمرار ألونسو في تدريب الفريق حتى عام 2026، في حال تلقي عرضا من أحد أندية القمة مثل ريال مدريد.

ولعب ألونسو خلال مسيرته لفرق ريال سوسييداد وليفربول وريال مدريد وبايرن ميونخ واعتلى منصة التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين إلى جانب عدة ألقاب محلية، وقد أنهى مسيرته الاحترافية في عام 2017.