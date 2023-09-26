الأمير محمد بن سلمان يعزي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ مبارك عبدالله الصباح

بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد في دولة الكويت، في وفاة الشيخ مبارك عبدالله الأحمد الجابر الصباح.

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وقال ولي العهد : تلقينا نبأ وفاة الشيخ مبارك عبدالله الأحمد الجابر الصباح ـ رحمه الله ـ ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب.

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