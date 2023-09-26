فتح باب حجز التذاكر لكأس العالم للأندية “السعودية 2023”

فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" باب حجز تذاكر حضور مباريات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في السعودية.

وتستضيف المملكة العربية السعودية منافسات كأس العالم للأندية 2023 خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.

وبإمكان الجماهير حجز التذاكر الآن بعد فتح باب الحجز الدفعة الأولى.

وسيلتقي الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي أمام أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل أوقيانوسيا في الدور الأول للمسابقة يوم 12 ديسمبر 2023.

ويلتقي الفائز من المباراة أمام الأهلي المصري في الدور ربع النهائي يوم 15 ديسمبر 2023.

وسيلعب كلوب ليون المكسيكي بطل الكونكاكاف مع أوراوا ريد دياموندز الياباني بطل آسيا، في الدور الثاني.

وفي الدور قبل النهائي، سيواجه بطل كأس ليبرتادوريس، الذي سيتم تحديد هويته بعد المباراة النهائية التي تقام 4 نوفمبر المقبل، مع الفائز من مباراة التي تجمع بين الأهلي والفائز من مباراة الدور التمهيدي الأول التي تجمع بين الاتحاد وأوكلاند سيتي.

فيما يلتقي مانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا، مع الفائز من مباراة أوراوا ريد دياموندز وليون.