مصطفى محمد يحقق إنجازا تاريخيا مع نانت

احتفى نادي نانت الفرنسي بإنجاز تاريخي لمهاجمه الدولي المصري مصطفى محمد بعد مواصلة تألقه مع الفريق في الدوري الفرنسي.

وقاد مصطفى محمد فريقه نانت للفوز على ضيفه لوريان بنتيجة 5-3 في المباراة التي أقيمت على ملعب "لا البوجوار" ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري الفرنسي.

وأحرز مصطفى الهدف الثالث للفريق من ركلة حرة رائعة في شباك خارس مرمى لوريان، لينال إشادة الجميع بعد تلك التسديدة القوية.

𝗟𝗮 𝘀𝘁𝗮𝘁' 📉 5 buts en 6 matchs ⚖️ 🧙🏿🐍 @mmostafa_11 est le premier joueur du Club auteur de 5 buts après 6 journées en @Ligue1UberEats depuis notre sorcier Japhet N’Doram. pic.twitter.com/ngUi0GZFj7 — FC Nantes (@FCNantes) September 26, 2023

وذكر نانت عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) أن مصطفى محمد صلاح حقق بذلك الهدف إنجازا تاريخيا غير مسبوق مع النادي.

وأوضح أن صاحب الـ25 عاما أصبح أول لاعب في تاريخ نانت يسجل خمسة أهداف في أول ست جولات من الدوري الفرنسي.

يذكر أن مصطفى محمد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري الفرنسي بعد كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الذي سجل سبعة أهداف هذا الموسم.