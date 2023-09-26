حارس لايبزج يعود إلى الملاعب بعد غياب عام

كشف نادي لايبزج الألماني اليوم الثلاثاء أن حارس مرماه بيتر جولاتشي بصدد العودة إلى الملاعب بعد غياب استمر لمدة عام بسبب الإصابة.

ويعود جولاتشي عبر المباراة التي يخوضها لايبزج أمام فريق الدرجة الثانية فيهين فيسبادن غدا الأربعاء في بطولة كأس ألمانيا.

وقال ماركو روزه المدير الفني لفريق لايبزج إن جولاتشي سيشارك في مباراة الدور الأول من بطولة الكأس لكن يانيس بلاسفيتش سيظل الحارس الأساسي للفريق في الوقت الحالي.

ويغيب جولاتشي، القائد السابق لفريق لايبزج، عن الملاعب منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى خلال مباراة الفريق أمام سلتيك الاسكتلندي في الخامس من أكتوبر 2022 ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وقال روزه :"لدينا الكثير من الثقة في بيتر وكفاءته كلاعب. هو يتطلع للعودة بعد نحو عام من الغياب."

وتشكل العودة إلى الملاعب من جديد لحظة مهمة لجولاتشي نظرا لخطورة الإصابة التي تعرض لها وكذلك عمره، كما أنها تشكل أهمية لمعنويات الفريق.

وقال روزه إن الأمر يتعلق بالعودة تدريجيا إلى الفريق"، وأضاف :"لا شيء أكثر من ذلك. لا نقاش حول دور الحارس الأساسي في الوقت الحالي."

وكان من المفترض أن يخوض لايبزج مباراته في الدور الأول من كأس ألمانيا في أغسطس الماضي، لكن المباراة تأجلت لانشغال لايبزج حينها بمباراة كأس السوبر الألماني، والتي انتهت بفوز الفريق على بايرن ميونخ.

ويخوض بايرن ميونخ مباراته في الدور الأول بكاس ألمانيا أمام فريق الدرجة الثالثة بروسيا مونستر في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.