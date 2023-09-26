مرسيدس AMG GLC تنطلق بأقوى محرك في العالم

أعلنت شركة مرسيدس عن إطلاق الموديل AMG من سيارتها GLC الكوبيه. وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة الرياضية الجديدة GLC 43 AMG تنطلق بسواعد محرك سداسي الأسطوانات V6 بسعة حجمية 3 لترات وقوة 270 كيلووات/367 حصان.

المحركات وأرقام الأداء

ولنبدأ بإصدار GLC43 الجديد، بمحرك 2.0 لتر تيربو بتقنية هجينة بقوة 416 حصان،ويقترن المحرك بناقل حركة 9 سرعات ونظام دفع كلي، مع نظام تعليق هوائي متطور بإعدادات خاصة من قسم AMG للأداء العالي.

أقوى محرك 4 سلندر في العالم!

وننتقل لإصدار AMG GLC63 SE بيرفورمانس الرائد في مجال السيارة، والمزود بمحرك 2.0 لتر 4 سلندر تيربو عوضاً عن محرك 8 سلندر السابق، مع اقترانه بمحرك كهربائي خلفي بقوة إجمالية مدهشة 671 حصان وعزم دوران 1019 نيوتن متر، مع العلم أن محرك الـ 4 سلندر وحده يولد 469 حصان وعزم دوران 5وتتسارع هذه الفئة من السكون إلى 96 كم\س في 3.4 ثانية فحسب، وتتوفر بنظام دفع كلي 4Matic بشكل قياسي.

45 نيوتن متر قبل حساب المحرك الكهربائي، ما يجعله أقوى محرك 4 سلندر في العالم حالياً.

ماذا عن التحديثات الخارجية؟

وتتميز فئات AMG الجديدة لـ GLC عن باقي الفئات الأساسية ببعض اللمسات الجمالية الخاصة، وأبرزها الشبك الأمامي الجديد وفتحات التهوية الأكبر حجماً ولمسات الكروم الإضافية، مع داخلية محدثة كذلك بجلود نابا الفاخرة في جميع أنحاء الداخلية بشكل اختياري وشعارات AMG المطرزة على مساند الرأس الأمامية، مع إمكانية اختيار مقاعد رياضية من تصميم AMG.

وستبدأ مرسيدس بطرح فئة AMG GLC 43 الجديدة أولاً في الأسواق العالمية في بداية 2024، مع تأخر فئة GLC 63 SE بيرفورمانس الرائدة في المجال لنهاية العام القادم وتوفرها كموديل 2025.