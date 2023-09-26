النصر يُتوج بطلًا لدوري الطائرة للسيدات

توّج سيدات نادي النصر لكرة الطائرة بالكأس والميداليات الذهبية بعد فوزهن على نظيراتهن في الاتحاد بثلاثة أشواط نظيفة، في بطولة دوري السيدات للكرة الطائرة التي اختتمت اليوم على صالة وزارة الرياضة بالعاصمة الرياض وسط حضور جماهيري جيد.

فيما حصل الاتحاد على المركز الثاني والميداليات الفضية، وذهبت الميداليات البرونزية لفريق الزلفي.

صاحبة السمو الملكي الأميرة دليّل بنت نهار بن سعود الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية بالرياض ٢٠٣٤ تتوج نـادي #النصر للكرة الطائرة للسيدات بطلًا للنسخة الأولى من دوري السيدات بالمملكة 🏆🥇 pic.twitter.com/IKbeNkLLZU — الاتحاد السعودي للكرة الطائرة (@ksavollyball) September 26, 2023

ومنحت جوائز الأفضلية، للاعبة النصر ماريا باولا، والاعبة أميمه كوديال من نادي الاتحاد، واللاعبة جود كعكي من نادي الاتحاد، واللاعبة تامارا كاروبفيتش من نادي النصر، واللاعبة ود الشريف من نادي الاتحاد، وللاعبة سينيا بريك من نادي النصر، كلن بحسب مركزها داخل الملعب.

من جانبها عبرت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة المشرف العام على البطولة أحلام العمري عن شكرها وتقديرها للأميرة دليل بنت نهار بن سعود بن عبدالعزيز الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية- الرياض 2034، لرعايتها وتشريفها ختام أول دوري سعودي للسيدات في الكرة الطائرة.

ونوّهت العمري بدور هذه الرعاية في تشجيع الرياضة النسائية في المملكة عمومًا وبكرة الطائرة للسيدات على وجه الخصوص، مثمنةً لجميع الأندية التي شاركت وأسهمت في ناجح أول نسخة من هذا الدوري.