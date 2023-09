بسبب مقطع فيديو.. أوسيمين يتجه لمقاضاة نابولي

أشعل مقطع فيديو غضب النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي من ناديه الإيطالي، ليتجه اللاعب لمقاضاته.

وفي بيان رسمي، أكد روبيرتو كاليندا، وكيل أعمال فيكتور أوسيمين، أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد نابولي بعد السخرية منه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان فيكتور أوسيمين أهدر ضربة جزاء أمام بولونيا في الدقيقة 72 من عمر اللقاء، وتسبب في سقوط فريق في فخ التعادل السلبي، بالمباراة التي أقيمت بالجولة الخامسة للدوري الإيطالي يوم الأحد الماضي.

ونشر الحساب الرسمي لنابولي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" مقطع فيديو ساخر من أوسيمين، حيث أظهره وهو يطلب من الحكم احتساب ضربة جزاء، وعندما تم احتسابها أهدرها هداف الفريق، مع ظهور صوت ساخر أثناء مقطع الفيديو.

وبعدما انتشرت الانتقادات، قرر حساب نابولي حذف مقطع الفيديو.

🇳🇬 This was the original video posted by Napoli about Victor Osimhen… and then deleted.

⚠️ …player’s agent Calenda announced that Osimhen is considering to take legal action against Napoli. pic.twitter.com/0PLunco9aD

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 26, 2023