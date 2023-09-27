بسبب مقطع فيديو.. أوسيمين يتجه لمقاضاة نابولي

أشعل مقطع فيديو غضب النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي من ناديه الإيطالي، ليتجه اللاعب لمقاضاته.

وفي بيان رسمي، أكد روبيرتو كاليندا، وكيل أعمال فيكتور أوسيمين، أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد نابولي بعد السخرية منه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان فيكتور أوسيمين أهدر ضربة جزاء أمام بولونيا في الدقيقة 72 من عمر اللقاء، وتسبب في سقوط فريق في فخ التعادل السلبي، بالمباراة التي أقيمت بالجولة الخامسة للدوري الإيطالي يوم الأحد الماضي.

ونشر الحساب الرسمي لنابولي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" مقطع فيديو ساخر من أوسيمين، حيث أظهره وهو يطلب من الحكم احتساب ضربة جزاء، وعندما تم احتسابها أهدرها هداف الفريق، مع ظهور صوت ساخر أثناء مقطع الفيديو.

وبعدما انتشرت الانتقادات، قرر حساب نابولي حذف مقطع الفيديو.

🇳🇬 This was the original video posted by Napoli about Victor Osimhen… and then deleted. ⚠️ …player’s agent Calenda announced that Osimhen is considering to take legal action against Napoli. pic.twitter.com/0PLunco9aD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 26, 2023

وكتب كاليندا بيانا عبر حسابه الرسمي على موقع تواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا): "ما حدث من الحساب الرسمي لنابولي على منصة تيك توك أمر غير مقبول، إذ تم نشر فيديو يسخر من أوسيمين ومن ثم حذفوه".

وأكمل: "الحقيقة أن ذلك الأمر ألحق ضررا كبيرا لأوسيمين وتسبب في زيادة معاناته بعدما انتشرت مؤخرا أخبار كاذبة وانتقادات إعلامية له".

وأنهى وكيل أوسيمين بيانه قائلا: "نحن نحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية أوسيمين".

جدير بالذكر أن أوسيمين (24 عاما) كان أحد أهم لاعبي نابولي الذين أسهموا في تتويج الفريق الجنوبي بلقب الدوري الإيطالي خلال الموسم الماضي للمرة الأولى منذ 33 عاما.

وتُوج أوسيمين هدافا لبطولة الدوري الإيطالي في الموسم الماضي بتسجيل 26 هدفا.