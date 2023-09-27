مقتل وإصابة 450 شخصًا جراء حريق نينوي في العراق

ارتفع عدد الضحايا والمصابين في حريق قاعة الأعراس بقضاء الحمدانية في محافظة نينوى بالعراق إلى أكثر من 450 شخصا بين قتيل وجريح.

وأكدت وزارة الصحة العراقية أن الوضع مسيطر عليه في دائرة صحة نينوى، لافتة النظر إلى أن هناك متابعة دقيقة من مركز العمليات في الوزارة لإسعاف المصابين جراء حريق الحمدانية​​​.

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وأفادت المعلومات الأولية أن سبب الحريق هو استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف، مما أدى إلى اشتعال النيران داخل القاعة ومن ثم اتساع دائرة الحريق وانهيار أجزاء من القاعة، حسبما بينته قوات الدفاع المدني.

الوضع مسيطر عليه

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بتوجيه مباشر من قبل وزير الصحة فإن جميع دوائر الصحة مستنفرة لتقديم الدعم لدائرة صحة نينوى، مؤكدًا أن الوضع مسيطر عليه بحدود دائرة صحة نينوى.

وأضاف، أن الدعم وصل من جميع المحافظات المجاورة واقليم كردستان إلى دائرة صحة نينوى"، لافتًا إلى أن هناك متابعة للاسعافات الاولية المقدمة للمصابين وحسب نوع الإصابة، حيث بعض الحالات تكون حالتها بسيطة إلى متوسطة وأخرى تكون صعبة تحال إلى المراكز التخصصية.