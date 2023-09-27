المملكة تعزي العراق في ضحايا حريق نينوى

أعربت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء عن خالص تعازي وصادق مواساة المملكة العربية السعودية لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية العراق جراء وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص بسبب وقوع حريق في إحدى قاعات الأفراح في محافظة نينوى.

وعبرت الوزارة عن تضامن المملكة مع جمهورية العراق وشعبها الشقيق جراء هذا الحادث المؤلم، مع خالص تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

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هذا وارتفع عدد الضحايا والمصابين في حريق قاعة الأعراس بقضاء الحمدانية في محافظة نينوى بالعراق إلى أكثر من 450 شخصا بين قتيل وجريح.

وأكدت وزارة الصحة العراقية أن الوضع مسيطر عليه في دائرة صحة نينوى، لافتة النظر إلى أن هناك متابعة دقيقة من مركز العمليات في الوزارة لإسعاف المصابين جراء حريق الحمدانية​​​.