بظهور استثنائي لأمرابط.. مانشستر يونايتد يعبر كريستال بالاس بثلاثية

تأهل مانشستر يونايتد حامل اللقب إلى دور الستة عشر لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية 2023-2024 بفوزه على ضيفه كريستال بالاس 3-0 مساء الثلاثاء في الدور الثالث.

وحسم مانشستر يونايتد فوزه على كريستال بالاس بهدفين في الشوط الأول وهدف في الشوط الثاني ليقطع خطوة للأمام في حملة الدفاع عن اللقب.

وتقدم الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو بهدف لمانشستر في الدقيقة 21 وبعدها بست دقائق أضاف البرازيلي كاسيميرو الهدف الثاني وتكفل الفرنسي أنتوني مارسيال بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 55.

وفي باقي المباريات فاز بيرنلي على مضيفه سالفورد سيتي 4 /صفر و إبسويتش تاون على مضيفه وولفرهامبتون 3 /2 وميدلسبره على مضيفه برادفورد سيتي 2 /صفر وإكستر سيتي على ضيفه لوتون تاون 1 /صفر وبورت فايل على ضيفه ساتون يونايتد 2 /1.

Fantastic feeling to play and win in the theatre of DREAMS. Thank you for the support! Looking forward to Saturday.🔴 pic.twitter.com/3l00kt1LOW

— Sofyan Amrabat (@SofyanAmrabat34) September 27, 2023