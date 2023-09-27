بث مباشر.. احتفالية يوم السياحة العالمية بمشاركة أكثر من 500 مسؤولاً

تحتضن المملكة اليوم الأربعاء، المؤتمر الدولي لليوم العالمي للسياحة بمشاركة أكثر من 500 شخصًا من المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع السياحي من مختلف دول العالم.

تحتضن المملكة العربية السعودية أكبر تجمع عالمي لقادة السياحة من جميع أنحاء العالم بمناسبة احتفاء منظمة السياحة العالمية بيوم السياحة العالمي، تحت رعاية وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، وذلك يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023م على مدى يومين بالعاصمة الرياض، تحت شعار "السياحة والاستثمار الأخضر".

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ويقام هذا الحدث العالمي المهم بالمملكة للمرة الثانية بعد أربعة أعوام من استضافة الاحتفاء بـ"يوم السياحة العالمي" في العام 2019، ويعد التجمع الأكبر منذ انطلاقة الاحتفاء قبل 43 عامًا، نظرًا لعدد الوزراء المشاركين، بالإضافة لحضور نخبة من قادة الأعمال ورواد الصناعة من حول العالم، من أجل تسليط الأضواء على الاستثمار في الإنسان وكوكب الأرض لتأمين سبل العيش وبحث سبل التفاهم والتعاون المشترك لاستكشاف الفرص وتوسيع نطاق التأثير الاقتصادي والاجتماعي لهذه الصناعة، لتشمل المزيد من الناس في جميع أنحاء العالم.

ويمكن متابعة البث المباشر من خلال الرابط التالي:

https://www.youtube.com/watch?v=3bTBst9MGzE