الأمير سلطان بن سلمان يستقبل المؤثر السعودي ويتكفل بعمرة له

استقبل الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، المؤثر القطري غانم المفتاح

اللَّهُمَّ فوضتك أمري كله فجمله خيرا بما شئت واجعلني ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاءه فأجبته اللهم إغفر لي ولوالدي ولأخي واختي وأهلي والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات pic.twitter.com/RRDBQu9z75 — غانم المفتاح | Ghanim Al-Muftah (@g_almuftah) September 25, 2023

ونشر المؤثر القطري، عبر حسابه على منصة "تيك توك" مقطع فيديو يوثق لحظات استقباله، معلقًا عليها بالقول: في ضيافة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، أكثر من ٣٥ عامًا وسمو الأمير يخدم قضية الإعاقة ويدافع عنها الله يجزيه كل خير ويبارك في جهوده الطيبة.

@g_almuftah في ضيافة سمو الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الاعاقة اكثر من ٣٥ عاما وسمو الأمير يخدم قضية الإعاقة ويدافع عنها الله يجزيه كل خير ويبارك في جهوده الطيبه منذ غادرنا قطر متجهين لأداء العمرة وسمو الامير حفظه الله يتابع باهتمام كبير تسهيل وتيسير أمورنا والليلة استقبلنا واستمعنا منه لحديث من القلب وإلى القلب شكرا سمو الأمير على كل ماقدمته لنا #غانم_المفتاح #ghanimalmuftah #medina #السعودية #saudiarabia ♬ original sound - Ghanim Al Muftah غانم المفتاح

وتكفل الأمير سلطان، بعمرة للمؤثر القطري، واستقبله الأمير استقبالًا حافلًا، حيث التقى به في الحرم، ثم أخذه إلى منزله ليقوم بضيافته.

ويُعرف عن الأمير سلطان بن سلمان، تشجيعه ودعمه لذوي الهمم وحقوقهم، وتولى رئاسة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية، وأطلق العديد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى توفير الدعم والتسهيلات للأشخاص ذوي الهمم وتعزيز مشاركتهم الكاملة في المجتمع.

تعتبر جهوده في دعم ذوي الهمم جزءًا من الجهود الواسعة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لتعزيز التضامن الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة.

- مُتداول: الأمير سلطان بن سلمان يتكفل بالعمرة للمبدع

غانم المفتاح من ذوي الاحتياجات الخاصة

ويستقبله برحابة. pic.twitter.com/2gxoglJ0zF — الأكثر تأثيرا (@ArabicBest) September 27, 2023

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظات مساعدة عناصر الشرطة السعودية للشاب القطري غانم المفتاح في ارتداء ملابس الإحرام لأداء العمرة.

ونال غانم المفتاح، شهرة عالمية واسعة بعد ظهوره في حفل افتتاح مونديال قطر 2022 مع الممثل الأمريكي الشهير مورغان فريمان، حيث تلا غانم آية من القرآن الكريم.