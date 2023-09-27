مهاجم دورتموند: فقدان لقب الدوري أسوأ من إصابتي بالسرطان

قال سيباستيان هالير مهاجم فريق بوروسيا دورتموند إن فقدان فرصة التتويج بلقب الدوري الألماني (بوندسليجا) في اليوم الأخير من منافسات الموسم الماضي، كانت أسوأ بالنسبة له من تشخيص إصابته بمرض السرطان.

وقال هالير في تصريحات لمجلة "شبورت بيلد" في عددها الصادر اليوم الأربعاء: "الأمر كان كذلك حقا، ضياع اللقب سبب لي ألما أكثر من الذي تسبب فيه تشخيص إصابتي بالسرطان في ذلك الوقت".

وجرى تشخيص إصابة هالر بسرطان الخصية في يوليو 2022 عقب الانضمام إلى دورتموند قادما من أياكس الهولندي.

واحتاج هالير الخضوع لعملية جراحية وتلقي العلاج الكيميائي قبل أن يعود إلى الملاعب في يناير الماضي حيث سجل ظهوره الأول مع دورتموند.

وكان بوروسيا دورتموند قاب قوسين أو أدنى من انتزاع لقب البوندسليجا، لكنه فقد الفرصة خلال المرحلة الرابعة والثلاثين الأخيرة عندما تعادل مع ماينز 2 / 2 تزامنا مع فوز بايرن على كولون 2 / 1، ليحرز بايرن اللقب للموسم الحادي عشر على التوالي.

وقال هالير: "عندما تكون مريضا، لا يمكن أن تفعل شيئا حيال ذلك. عليك تقبل الأمر وتجاوزه. ولكن اللقب كان بين أيدينا، وكان من الممكن أن نؤثر في كل شيء بأنفسنا".

وأنهى قائلا: "في هذه الحالة، يكون عليك أن تتقبل، بشكل مؤلم، حقيقة أنك ارتكبت أخطاء أو اتخذت قرارات خاطئة".