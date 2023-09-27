فرنسا تؤكد مغادرة سفيرها في النيجر بعد أسابيع من الانقلاب

أكدت الرئاسة الفرنسية اليوم الأربعاء، أن السفير الفرنسي لدى النيجر سيلفان إيتيه، الذي كان يطالب العسكريون الحاكمون برحيله منذ أسابيع عدة، غادر العاصمة نيامي صباح اليوم.

وقال مصدر دبلوماسي في السفارة الفرنسية صرح في وقت سابق "غادر السفير وستة من معاونيه نيامي قرابة الساعة الرابعة (03,00 بتوقيت غرينتش) من صباح" الأربعاء.

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وأشار المصدر الدبلوماسي، إلى أن الطائرة التي تقلّ السفير ومعاونيه اتجهت إلى تشاد.

يشار إلى أن فرنسا رفضت الاعتراف بالنظام الجديد في النيجر واتهمه ماكرون باحتجاز السفير رهينة.

منذ نهاية أغسطس الماضي، يطالب العسكريون في النيجر بمغادرة إيتيه وقد جردوه من حصانته الدبلوماسية وتأشيرته، لكن باريس كانت ترفض سحبه.