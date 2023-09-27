الشاباك الإسرائيلي يعلن إحباطه محاولة اغتيال وزير الأمن بن غفير

أعلن جهاز الشاباك الإسرائيلي اليوم الأربعاء، عن إحباط محاولة لاغتيال وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير.

وذكر بيان صادر عن جهاز الشاباك وشرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه تم إحباط شبكة مسلحة نشطت في إسرائيل وفي الضفة الغربية، بهدف تنفيذ أنشطة عدوانية وتقويض أمن دولة إسرائيل وأمن مواطنيها.

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ونقلت قناة "إي 24 نيوز" الإسرائيلية، عن البيان قوله، إنه في إطار التحقيقات بالقضية اعتقل الشاباك خمسة متورطين ثلاثة منهم من الضفة الغربية ، ومواطنين عربيين من شمال إسرائيل.