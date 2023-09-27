إصابة جديدة تربك حسابات النصر

تعرض النصر لضربة موجعة بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية تعرض ظهيره الأيمن سلطان الغنام للإصابة.

وحسبما كشفت صحيفة "الرياضية"، فإن الفحوصات الطبية التي خضع لها سلطان الغنام أثبتت تعرضه لتمدد في العضلة الخلفية وحاجته إلى العلاج والتأهيل فترةً قد تمتد خمسة أيام.

وأضافت أن صاحب الـ29 عاما عانى من الإصابة العضلية في مواجهة فريقه قبل الأخيرة أمام الأهلي يوم الجمعة الماضي.

وشعر الغنام بآلام قبل نهاية المباراة، وبعد العودة إلى التدريبات أمس الأول شعر بها مجددًا، ما جعله يجري كشفًا بالأشعة، بيَّن نوع الإصابة.

وسيخضع الغنام لاختبارات ميدانية جديدة قبل السماح له بالعودة إلى التدريبات الجماعية.

ويأمل البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق، في الاستعانة بخدمات الغنام في مواجهة استقلال دوشنبه الطاجيكي يوم الإثنين المقبل ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لدوري أبطال آسيا.

لكن النصر سيلعب قبل تلك المباراة أمام الطائي يوم الجمعة المقبل لحساب الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، وتبقى فرص مشاركة الغنام بها ضعيفة وفقا لـ"الرياضية".

يذكر أن الغنام لم يشارك في مباراة فريقه أمام أحد في دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي انتهت بفوز الأصفر 5-1.، للسبب ذاته.