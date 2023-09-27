“لوسيد” تفتتح أول مصنع عالمي للسيارات الكهربائية في السعودية

أعلنت شركة لوسيد لصناعة السيارات الكهربائية، الأربعاء، عن افتتاح أول مصنع لها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

يأتي هذا في إطار اتفاق يهدف إلى تعزيز الجهود المبذولة لنقل صناعة السيارات نحو التحول إلى الكهرباء في المملكة.

وقد أعلنت شركة لوسيد سابقاً عن نيتها بناء هذا المصنع في جدة، حيث وقعت المملكة العربية السعودية اتفاقاً لشراء ما يصل إلى مئة ألف سيارة من الشركة على مدى عشر سنوات.

ويأتي هذا الخطوة في إطار خطط المملكة لتقليل الاعتماد على عائدات النفط وتطوير صناعة السيارات الكهربائية.

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