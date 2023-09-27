الفتح والوحدة يتأهلان إلى دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين

تأهل فريقا الفتح والوحدة إلى دور الستة عشر من كأس خادم الحرمين الشريفين، بفوزهما على الأخدود والعروبة في دور الـ32 للبطولة.

حقق الفتح الفوز على نظيره الأخدود بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

باتنا ودجانيني يقودان الفتح إلى ثمن النهائي ✅ 📺 شاهد أهداف المباراة ⤵️#أغلى_الكؤوس#الفتح_الأخدود | #SSC pic.twitter.com/aF50ZYPgUv — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 27, 2023

سجل ثلاثية الفتح كل من مراد باتنا (هدفين )، ودجانيني تافاريس، فيما سجل هدف الأخدود مراد الخضري.

وعلى ملعب نادي العروبة حجز الوحدة مكانه في دور الـ16 بعد فوزه على العروبة 2-0، سجلهما كل من إيجالو ونواف العزيزي.