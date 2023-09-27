“الأرصاد”: توقعات بأمطار أعلى من المعدل الطبيعي في أكتوبر ونوفمبر

أفاد التقرير الفصلي الصادر عن المركز الوطني للأرصاد بتوقع ارتفاع نسبة هطول الأمطار في معظم مناطق المملكة خلال فصل الخريف (أكتوبر – نوفمبر) بنسبة تتراوح بين 40% إلى 60%. وهذه النسبة تعتبر أعلى من المعدل الطبيعي، خاصة في الأجزاء الشمالية الغربية والشمالية الشرقية من المملكة. يتمثل الاستثناء في منطقة نجران والمناطق الساحلية لمنطقة المدينة المنورة حيث تكون كميات الأمطار حول معدلها الطبيعي.

وأشار المركز إلى وجود مؤشرات على حدوث حالات جوية متطرفة، تتمثل في هطول أمطار غزيرة، مؤكداً أن هذه الحالات لا يتم توقعها من خلال النماذج المناخية ذات المدى الطويل، بل يمكن التنبؤ بها عند اقتراب الفترة من خلال التوقعات قصيرة المدى التي يصدرها المركز.

وفي سياق متصل، كشف مدير الإدارة العامة للتوقعات والطقس والمناخ في المركز الوطني للأرصاد عن موعد دخول فصل الشتاء، حيث أكد أنه يدخل من الناحية الأرصادية مع بداية شهر ديسمبر، ومن الناحية الفلكية في 21 ديسمبر بمشيئة الله. ومع هذا الانتقال، يبدأ تدريجياً انخفاض درجات الحرارة.

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