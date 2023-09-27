الريال يستعيد نغمة الانتصارات بثنائية في لاس بالماس بالدوري الإسباني

حقق ريال مدريد فوزًا ثمينًا 2 / صفر على ضيفه لاس بالماس، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة السابعة لمسابقة الدوري الإسباني.

وافتتح الريال التسجيل عن طريق براهيم دياز في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يضيف خوسيلو الهدف الثاني في الدقيقة 54.

وارتفع رصيد الريال، الذي حقق فوزه السادس في البطولة هذا الموسم مقابل خسارة وحيدة، إلى 18 نقطة في المركز الثاني.

في حين توقف رصيد لاس بالماس، الذي نال خسارته الرابعة في المسابقة مقابل فوز وحيد وتعادلين، عند 5 نقاط في المركز السابع عشر (الرابع من القاع).

وتمكن ريال مدريد من مصالحة جماهيره، التي شعرت بخيبة أمل من خسارة الفريق القاسية 1 / 3 أمام مضيفه وجاره اللدود أتلتيكو مدريد يوم الأحد الماضي، في الجولة الماضية من المسابقة.