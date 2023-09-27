الخليج يحجز مقعدًا في ثمن نهائي كأس الملك

حجز نادي الخليج مقعدًا في دور ثمن النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين (كأس الملك).

وفاز الخليج على العدالة، الأربعاء، بنتيجة هدفين دون رد ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

افتتح إيفو رودريجيز أهداف المباراة في الدقيقة 35 من تسديدة غالطت حارس مرمى نادي العدالة.

وعزز خالد ناري تقدم نادي الخليج وسجل الهدف الثاني عند الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع بالشوط الثاني.

وينتظر نادي الخليج إجراء قرعة ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويحتل الخليج المركز العاشر في جدول ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين برصيد 8 نقاط جمعها من 7 مباريات.