النيابة العامة: المحقق ليس لديه الحق في عزل المتهم عن وكيله أو محاميه

أكدت النيابة العامة أن المحقق ليس لديه الحق في عزل المتهم عن وكيله أو محاميه أثناء التحقيق وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.

وأشارت إلى أنه ليس من حق الوكيل أو المحامي التدخل في التحقيق إلا بإذن من المحقق. وأضافت أن الوكيل له الحق في تقديم مذكرة خطية بملاحظاته للمحقق، والتي يتم إضافتها إلى ملف القضية.

وأوضحت النيابة أن كل متهم لديه الحق في استعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة، ويجب على المتهم أن يكون على علم بهذا الحق عند القبض عليه أو توقيفه.

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