أسعار النفط تقفز 3% وسط مخاوف الطلب بعد انخفاض المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط بنسبة 3% اليوم الأربعاء لتصل إلى أعلى مستوى في عام 2023، وذلك بعد أن أثر انخفاض حاد في مخزونات الخام الأميركية في زيادة المخاوف من نقص الإمدادات العالمية.

ارتفعت عقود خام برنت الآجلة بنحو 2.8%، أو ما يعادل 2.59 دولار، لتصل إلى 96.55 دولار للبرميل عند التسوية، وتخطت حاجز 97 دولاراً خلال الجلسة.

أما عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي، فزادت 3.6%، أو 3.29 دولار، لتصل إلى 93.68 دولار للبرميل.

أظهرت بيانات حكومية أن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت بنحو 2.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي، لتصل إلى 416.3 مليون برميل، متجاوزة توقعات المحللين بانخفاض حوالي 320 ألف برميل.

من جهة أخرى، تقترب مخزونات الخام في مركز التخزين الرئيسي في كاشينغ بولاية أوكلاهوما من مستويات منخفضة قياسية، مما يثير المخاوف بشأن جودة النفط المتبقي في المركز وإمكانية انخفاضها إلى مستويات منخفضة قد تؤثر على عمليات التشغيل.

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