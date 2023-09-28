تركي آل الشيخ يختار حكمًا سعوديًا للمشاركة في كأس موسم الرياض

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة، عن اختيار الحكم السعودي محمد الحربي للمشاركة في كأس موسم الرياض.

وذكر تركي آل الشيخ عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقًا) "أخي الحكم محمد الحربي، يشرفني دعوتك للتحكيم في كأس موسم الرياض".

اخي الحكم محمد الحربي … يشرفني دعوتك للتحكيم في كأس موسم الرياض 🇸🇦❤️ pic.twitter.com/8v5D12Hin0 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 27, 2023

ولفت محمد الحربي الأنظار في مباراة الرياض والفيحاء التي أقيمت أول أمس الثلاثاء في دور 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث أوقف المباراة عند الدقيقة 52 لرفع أذان صلاة العشاء.

وكان تركي آل الشيخ أعلن في وقت سابق من سبتمبر الجاري أن كأس موسم الرياض سيشهد إقامة دورة ثلاثية بين النصر والهلال وفريق عالمي، لم يكشف عن هويته حتى الآن.

وتقام البطولة هذه المرة بـ3 مباريات، على أن تتقابل الفرق الثلاثة، بعد أن أقيمت من مباراة واحدة النسخة الماضية جمعت فريقًا من الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان.