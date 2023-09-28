عامل وحيد يحسم مشاركة النصر في بطولات دولية ودية

تتوقف مشاركة النصر في بطولات دولية ودية خلال شهر يناير المقبل على جدول مبارياته في دوري روشن للمحترفين.

وحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية" في عددها الصادر صباح اليوم الخميس، فإن إدارة شركة نادي النصر تلقت دعوات رسمية للمشاركة في بطولات دولية خلال يناير المقبل.

وأضافت الصحيفة "لكن إدارة شركة النصر فضَّلت تأجيل هذا الملف حتى إقرار جدول بقية مباريات الفريق الأول لكرة القدم في دوري روشن".

ويُشار إلى أن آخر مباراة تم إعلان موعدها بشكل رسمي للفريق ستكون أمام الفيحاء في 28 أكتوبر المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ 11.

وأوضحت الصحيفة أن العروض التي تلقتها إدارة النادي جاءت عبر شركات تسويق رياضية، يأتي في مقدمتها بطولة دولية في الصين، واثنتان وديتان من دول خليجية.

وكان النصر شارك في بطولة اليابان الدولية يوليو الماضي قبل انطلاق الموسم الجاري، حيث لعب "العالمي" ضد باريس سان جيرمان، وإنتر ميلان.

يذكر أن النصر يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 15 نقطة بعد انقضاء 7 جولات.