غلق 56 ألف مدرسة في باكستان جراء انتشار عدوى فيروسية في العين

أغلقت السلطات الباكستانية أكثر من 56 ألف مدرسة في إقليم البنجاب بوسط البلاد، بعدما أصابت عدوى فيروسية في العين نحو مئة ألف شخص.

وقال وزير الصحة في الإقليم جمال ناصر، اليون الخميس، إن السلطات أمرت نحو 56 ألف مدرسة ابتدائية وثانوية في إقليم البنجاب بوسط البلاد، بأن تظل مغلقة حتى الاثنين القادم.

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وانتشرت عدوى التهاب الملتحمة الفيروسي، المعروفة باسم العين الوردية، بسرعة في الإقليم الباكستاني.

ومن المقرر أن تصدر السلطات الباكستانية وحكومة إقليم البنجاب إرشادات قبل يوم الانين المقبل، بشأن كيفية وقاية الطلاب من العدوى.