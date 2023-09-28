الكشف عن كواليس استبعاد الربيعي من تدريبات الأهلي

استبعد الأهلي حارسه الدولي محمد الربيعي من التدريبات الجماعية للفريق، ليتدرب منفردًا، بعد أن وقع عقدًا مع الهلال قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية الماضية.

الربيعي، صاحب الـ26 عامًا، وقع على عقود انتقاله إلى الهلال لمدة 4 مواسم مقبلة، بعد أن دخل الفترة الحرة من عقده، والتي تتيح له إمكانية التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع إلى الأهلي، على أن يرحل بعد نهاية العقد.

وذكرت صحيفة "الرياضية" صباح اليوم الخميس أن استبعاد الربيعي من التدريبات الجماعية مع زملائه اللاعبين، جاء بقرار من قبل الجهاز الإداري، دون أن يجتمع مع الألماني ماتياس يايسله، مدرب الفريق، أو حتى مناقشته.

وأضافت الصحيفة "استغرب مقربون من الحارس الدولي عدم بيع الفترة الأخيرة المتبقية من عقد اللاعب إلى النادي العاصمي، طالما أن الإدارة لا ترغب في الاستفادة من خدماته، ومعاقبة اللاعب بالاستبعاد وأداء التدريبات الانفرادية، في الوقت الذي يبدي فيه الحارس جاهزيته لحماية عرين الأهلي، حتى اليوم الأخير من عقده".

وأشارت المصادر إلى أن سبب عدم بيع الفترة المتبقية من عقد الربيعي للهلال جاء بسبب رفض الهلال قبول إعارة مصعب الجوير أو محمد كنو للفريق الغربي، ما تسبب في إغلاق ملف انتقال الحارس للأزرق العاصمي في السوق الصيفي الماضي.

وأضافت أن الحارس لم يدخل التدريبات الجماعية حتى أمس، ويواصل برنامجه الذي زود به من قبل الجهاز الإداري في النادي الغربي، والمتضمن أداء تدريبات انفرادية بساعات محددة بشكل يومي.

وقاد الربيعي الأهلي الموسم الماضي إلى تحقيق دوري يلو والعودة إلى دوري روشن السعودي، بعد أن هبط الفريق موسم 2022ـ2023، وفي الصيف الماضي أعلنت الإدارة التعاقد مع الحارس السنغالي إدوارد ميندي في صفقة انتقال حر قادمًا من نادي تشيلسي.