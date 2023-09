وزير الدفاع البريطاني يزور أوكرانيا ويلتقي زيلينسكي

زار وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، اليوم الخميس، العاصمة الأوكرانية كييف، والتقى بالرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، حسبما ذكرت وكالة "بي ايه ميديا " البريطانية.

ونشر زيلينسكي مقطع فيديو على منصة "إكس" (تويتر سابقا) أكد من خلالن زيارة شابس للعاصمة الأوكرانية. وكتب: "لقد استقبلت وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس في كييف".

وغرد زيلينسكي قائلاً: "أنا ممتن للغاية للمملكة المتحدة لدعمها المالي والانساني والعسكري، لقد ناقشنا سبل تعزيز التعاون في مجال الدفاع وخطوات تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني".

ويظهر في الفيديو شابس وهو يلتقي بزيلينسكي مع تواجد مسؤولين عسكريين من الدولتين.

I received UK Defense Secretary @GrantShapps in Kyiv.

I am profoundly grateful to the UK for all the financial, humanitarian, and military support, including crucial long-range capabilities.

We discussed further defense cooperation and steps to strengthen Ukraine’s air defense. pic.twitter.com/hITN23AjD7

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 28, 2023