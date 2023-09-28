أبرزها ديربي الهلال والشباب.. مواعيد مباريات الجولة الثامنة من دوري روشن

تنطلق غدًا الجمعة مباريات الجولة الثامنة من الموسم الجاري لدوري روشن للمحترفين، حيث تشهد الجولة مباريات مرتقبة.

ويتصدر ديربي الهلال والشباب قائمة مباريات هذه الجولة، فيما تشهد أيضًا مواجهة قوية بين الأهلي والاتفاق.

وتقام مباريات الجولة الثامنة على مدار يومي غدٍ الجمعة، وبعد غدٍ السبت، حيث يشهد اليوم الأول 4 مباريات، والثاني 5 مباريات.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب دوري روشن بعد انقضاء 7 جولات، برصيد 18 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة وحيدة على غريمه الهلال.

ويأتي التعاون والاتفاق في المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد 16 نقطة لكل منهما، حيث لا يفصل بينهما سوى فارق الأهداف.

مواعيد مباريات الجولة الثامنة من دوري روشن

الجمعة 29 سبتمبر

الساعة 06:00 مساءً.. الطائي والنصر.

الساعة 06:00 مساءً.. الحزم والتعاون.

الساعة 06:00 مساءً.. الفيحاء والاتحاد.

الساعة 09:00 مساءً.. الهلال والشباب.

السبت 30 سبتمبر

الساعة 03:00 عصرًا.. أبها والرياض.

الساعة 06:00 مساءً.. الرائد والأخدود.

الساعة 06:00 مساءً.. الفتح والوحدة.

الساعة 09:00 مساءً.. الأهلي والاتفاق.

الساعة 09:00 مساءً.. الخليج وضمك.

تجدر الإشارة إلى أن مباريات الجولة الثامنة ستذاع عبر شبكة قنوات SSC.