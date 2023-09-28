وزير الخارجية يبحث مع نظيره البحريني سبل تعزيز العلاقات وتطويرها

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم الخميس، وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في العاصمة البحرينية المنامة.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون والتنسيق المشترك.

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وعبر وزير الخارجية خلال اللقاء، عن خالص تعازي المملكة لقيادة وشعب مملكة البحرين الشقيقة، وإلى ذوي الشهداء الأبطال منسوبي قوة الواجب المشاركة من مملكة البحرين الشقيقة بعمليات إعادة الأمل والمرابطة على الحدود الجنوبية، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

حضر اللقاء، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، الدكتور سعود الساطي، ومدير الإدارة العامة لشؤون الدول العربية السفير محمود قطان، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود، والقائم بأعمال سفارة المملكة لدى البحرين صالح بن فلاح العتيبي.

#المنامة | سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يلتقي سعادة وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ويستعرضان العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون والتنسيق المشترك pic.twitter.com/faCsSO1BJa — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) September 28, 2023

هذا ووصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله في وقت سابق اليوم إلى العاصمة البحرينية المنامة، وكان في استقباله في مطار البحرين الدولي، وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

وتأتي زيارة زير الخارجية إلى مملكة البحرين لعقد أعمال لجنة التنسيق السياسي المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي البحريني، وعقد لجنته التحضيرية بين الجانبين.