ماذا قدم الهلال والشباب في دوري روشن قبل ديربي الرياض؟

يستعد الهلال والشباب لصدام قوي ومرتقب في دوري روشن للمحترفين، فماذا قدم الفريقان منذ بداية الموسم الجاري؟

ويتقابل الهلال والشباب مساء غدٍ الجمعة على ملعب "الأمير فيصل بن فهد" في قمة مباريات الجولة الثامنة من دوري روشن.

ويأتي الهلال في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 17 بعد مرور الجولات السبع الأولى، متخلفًا بفارق نقطة وحيدة عن الاتحاد، الذي يتصدر الجدول.

أما الشباب فيأتي في المركز الـ11 بجدول الترتيب بعدما جمع 8 نقاط فقط حتى الآن.

وخاض الهلال 7 مباريات حتى الآن، تمكن من الفوز في 5 مباريات، والتعادل مرتين، بينما لم يتذوق مرارة الهزيمة في أي مباراة حتى الآن.

في المقابل، لعب الشباب نفس العدد من المباريات، لكنه اكتفى بالفوز في مباراتين، والتعادل في مثلهما، بينما خسر في 3 مناسبات.

وسجل الهلال 21 هدفًا خلال المباريات السبع، ما يعني أنه يسجل بمعدل 3 أهداف في المباراة الواحدة.

بينما أحرز الشباب 9 أهداف فقط في مبارياته، بمعدل 1.3 هدف في كل مباراة.

وعلى الصعيد الدفاعي، استقبل الهلال 7 أهداف، كما خرج بشباك نظيفة في مباراتين.

أما الشباب فتلقت شباكه 13 هدفًا، وحافظ على نظافة الشباك في مباراة وحيدة.