الأمم المتحدة تحذر من تصاعد العنف بالضفة الغربية بسبب توسع المستوطنات

أعرب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند عن القلق البالغ إزاء التوسع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وقدم وينسلاند إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي قال فيها إن المستوطنات ترسخ الاحتلال وتفاقم العنف وتقوض بشكل منهجي قدرة الدولة الفلسطينية على البقاء بصفتها جزءًا من حل الدولتين.

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وجدد وينسلاند التأكيد على أن المستوطنات ليس لها أي شرعية قانونية وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، داعيًا حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية وتفكيك البؤر الاستيطانية على الفور، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.

وطالب القرار الكيان الإسرائيلي بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، واحترام جميع التزاماتها القانونية بهذا الشأن.