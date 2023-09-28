عبدالله عطيف لاعب الأهلي يخضع لجراحة ناجحة بالركبة في ألمانيا

‬أعلن الأهلي المنافس بدوري المحترفين السعودي لكرة القدم اليوم الخميس أن لاعب الوسط عبد الله عطيف خضع لجراحة ناجحة في الرباط الصليبي الأمامي للركبة.

وقال النادي على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر "أجرى فجر اليوم الخميس اللاعب عبد الله عطيف عملية جراحية في الرباط الصليبي الأمامي بالركبة اليمنى تكللت بالنجاح بأحد مستشفيات مدينة أوجسبورج الألمانية".

👨🏻‍⚕️📝 تقرير طبي pic.twitter.com/oXrGKkUFUK — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) September 28, 2023

وكان النادي أعلن في وقت سابق هذا الشهر تعرض عطيف لهذه الإصابة الخطيرة دون الكشف عن المدة التي من المتوقع أن يغيبها اللاعب البالغ عمره 31 عاما عن الملاعب.

وحصد الأهلي 15 نقطة من سبع مباريات في المركز السادس. ويتصدر الاتحاد حامل اللقب المسابقة برصيد 18 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الهلال الثاني.