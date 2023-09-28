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عبدالله عطيف لاعب الأهلي يخضع لجراحة ناجحة بالركبة في ألمانيا

28 سبتمبر 2023 · < 1 minutes
لاعب الأهلي عبدالله عطيف
لاعب الأهلي عبدالله عطيف

 ‬أعلن الأهلي المنافس بدوري المحترفين السعودي لكرة القدم اليوم الخميس أن لاعب الوسط عبد الله عطيف خضع لجراحة ناجحة في الرباط الصليبي الأمامي للركبة.

وقال النادي على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر "أجرى فجر اليوم الخميس اللاعب عبد الله عطيف عملية جراحية في الرباط الصليبي الأمامي بالركبة اليمنى تكللت بالنجاح بأحد مستشفيات مدينة أوجسبورج الألمانية".

وكان النادي أعلن في وقت سابق هذا الشهر تعرض عطيف لهذه الإصابة الخطيرة دون الكشف عن المدة التي من المتوقع أن يغيبها اللاعب البالغ عمره 31 عاما عن الملاعب.

وحصد الأهلي 15 نقطة من سبع مباريات في المركز السادس. ويتصدر الاتحاد حامل اللقب المسابقة برصيد 18 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الهلال الثاني.