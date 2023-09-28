أمانة جدة: إغلاق طريق الحرمين الجزء الواقع مابين شارع عبدالله السليمان وطريق الليث

أعلنت أمانة جدة، الخميس، إغلاق طريق الحرمين الجزء الواقع مابين شارع عبدالله السليمان وطريق الليث بالتعاون مع المرور.
وقالت في تغريدة عبر منصة "إكس"، إن الإغلاق لتنفيذ أعمال إزالة جسر المشاة بحي الروابي يوم غدٍ الجمعة من 5 عصرًا إلى الساعة 9 صباحًا.
تعلن #أمانة_جدة بالتعاون مع مرور #جدة عن إغلاق طريق الحرمين، الجزء الواقع ما بين شارع عبدالله السليمان وطريق الليث "المئة" 🚧
وعن الطرق البديلة التي يمكن استخدامها، وذلك لتنفيذ أعمال إزالة جسر المشاة بحي الروابي 🏗️
📆 يوم الجمعة القادم 29 سبتمبر 2023م
من الساعة 5 إلى الساعة 9… pic.twitter.com/ljJHLcbRf5
— أمانة محافظة جدة (@JeddahAmanah) September 28, 2023