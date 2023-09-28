أمانة جدة: إغلاق طريق الحرمين الجزء الواقع مابين شارع عبدالله السليمان وطريق الليث

أعلنت أمانة جدة، الخميس، إغلاق طريق الحرمين الجزء الواقع مابين شارع عبدالله السليمان وطريق الليث بالتعاون مع المرور.

وقالت في تغريدة عبر منصة "إكس"، إن الإغلاق لتنفيذ أعمال إزالة جسر المشاة بحي الروابي يوم غدٍ الجمعة من 5 عصرًا إلى الساعة 9 صباحًا.