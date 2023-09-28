وزير السياحة: المملكة تبني حوالي 400 إلى 500 ألف غرفة فندقية جديدة

أعلن وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، أن المملكة تعمل على بناء حوالي 400 إلى 500 ألف غرفة فندقية جديدة في مشاريع نيوم والقدية والدرعية ومواقع أخرى.

وأوضح أن الهدف هو توفير مليون وظيفة في قطاع السياحة خلال العشر سنوات القادمة، حيث تم إنشاء حوالي 200 ألف وظيفة خلال السنوات الأربع الماضية ومن المتوقع توفير 800 ألف وظيفة إضافية في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الغرف الجديدة التي تم الإعلان عنها كانت من تنفيذ الجهات الحكومية، وأن القطاع الخاص سيسهم أيضاً بإضافة العديد من الغرف.

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