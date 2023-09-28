البنتاغون يطلب من الكونغرس تفادي الإغلاق الحكومي

أعلن البنتاغون عن دعوته للكونغرس الأمريكي لبذل جهود لتجنب الإغلاق الحكومي الذي قد يؤثر سلبًا على عملية البنتاغون.

وأشارت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، إلى أن الإغلاق الحكومي يعد من أسوأ السيناريوهات بالنسبة لوزارة الدفاع، حيث سيتعين على العسكريين العمل دون الحصول على رواتبهم، وستُمنح إجازات غير مدفوعة الأجر للموظفين المدنيين في البنتاغون.

وشددت على أنه في حال حدوث إغلاق حكومي، يجب على الكونغرس تخصيص التمويل اللازم لاستمرار عمل الحكومة.

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