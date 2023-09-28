إرسال الدفعة الأولى من المصابين في حريق الحمدانية بالعراق إلى تركيا

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، إرسال الدفعة الأولى من المصابين في حريق زفاف الحمدانية إلى تركيا.

وذكرت في بيان صحفي: "تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، جرى مساء اليوم الخميس نقل الدفعة الأولى من المصابين في حادث الحريق الأليم الذي وقع في قضاء الحمدانية (بغديدا) للعلاج في تركيا".

وأضافت أن "الدفعة الأولى ضمت أربعة مصابين، مع مرافقيهم، وذلك بعد أن أفادت التقارير الطبية بأن وضعهم الصحي يسمح لهم بالسفر للعلاج خارج العراق".

وتابع البيان: "يرافق المصابين الأربعة فريق طبي يتألف من عشرة أشخاص يضم طبيبين وثمانية مسعفين وممرضين".

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