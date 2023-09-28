وزير الخارجية الأميركي: الصين تسعى جاهدة لتحقيق الهيمنة في العالم

أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، أن الصين تسعى جاهدة لتحقيق الهيمنة في العالم، سواء على الصعيدين العسكري والاقتصادي، على حساب الولايات المتحدة. وأكد بلينكن على أهمية تحذير الصين من تصاعد التوترات بشأن تايوان.

وعلى الرغم من أن عدة رؤساء أمريكيين سابقين اعتبروا الصين تحدياً استراتيجياً رئيسياً للولايات المتحدة على المدى البعيد، يرى محللون أمريكيون اليوم أن بكين تسعى لتقليل نفوذ واشنطن في آسيا بشكل أكبر من مجرد التنافس العالمي.

وفي إجابته على سؤال حول نوايا الصين خلال منتدى نظمته مجلة "ذا أتلانتيك"، أشار بلينكن إلى أن الصين تطمح إلى أن تكون القوة الرائدة على مستوى العالم، سواء من ناحية عسكرية أو اقتصادية أو دبلوماسية. وأضاف أن هذا هو هدف الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي يقود البلاد منذ أكثر من عشر سنوات.

وأشار بلينكن، الذي سبق وأن تحدث عن رغبة الصين في "إعادة صياغة النظام العالمي"، إلى أن هذا ليس أمراً مفاجئاً، مشيراً إلى أن لدى الصين تاريخاً مهماً، ويعتقد أن القادة الصينيين يسعون لاستعادة مكانتهم المستحقة في العالم.