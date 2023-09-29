مورينيو: هزيمة روما أمام جنوى هي الأسوأ في مسيرتي

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب روما، أن الخسارة التي تلقاها الفريق أمام جنوى كانت الأسوأ في مسيرته.

وتعرض روما لهزيمة ثقيلة على يد مضيفه جنوى بنتيجة 1-4 مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

وقال مورينيو في تصريحات لشبكة "DAZN" بعد المباراة: "أعتذر للأستوديو، لكن ليس لدي رغبة حقيقية في التحدث، ولم أتحدث مع اللاعبين. عندما لا أتحدث مع اللاعبين، فهذا يعني أنني لا أستطيع مناقشة هذا الأمر بتعمق والإجابة على أسئلتكم أيضًا".

وأضاف: "القول بأننا فقدنا الصلابة لأننا نفتقد هذا اللاعب أو ذاك ليس من العدل أيضًا. الصلابة هي أيضًا نتيجة لروح الفريق والعمل الجماعي للتتبع. لقد فقدنا بعضًا من ذلك".

وواصل: "إنه الأسوأ في مسيرتي أيضًا، ومع ذلك، أعتقد أيضًا أن هذه هي المرة الأولى التي يلعب فيها روما نهائيين أوروبيين على التوالي."

واختتم مدرب تشيلسي السابق كلامه بإرسال رسالة إلى لاعبيه حيث قال إنه يجب عليهم العمل بجد في ملعب التدريب على الرغم من شعورهم "بالأذى".

وقال: "هذا هو الفريق الذي لدينا، ومع هذا الفريق يجب أن نخرج من هذا الوضع، لم تعد هناك فترة انتقالات، لا يمكن لأحد أن يغادر أو يصل، هذه هي المجموعة التي لدينا بصفاتها ومشاكلها".

وأنهى قائلا: "ليس لدينا وقت للبكاء، يمكننا أن نبكي داخليًا، لأن ذلك يؤلم قلوبنا، خاصة بالنسبة لي بسبب علاقتي مع جماهير روما، ولكن غدا سوف نعود إلى العمل. المباراة القادمة تستحق ثلاث نقاط، وليس سبع أو ثماني، لكنها تصبح مباراة مهمة للغاية بالنسبة لنا".