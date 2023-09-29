خلاف علني.. أنشيلوتي يوبخ فينيسيوس

شهد فوز ريال مدريد على لاس بالماس بنتيجة 2-0 في الدوري الإسباني عودة البرازيلي فينيسيوس جونيور للمشاركة مع الفريق، ولكنه أغضب مدربه كارلو أنشيلوتي.

اللاعب البرازيلي الدولي غاب عن الملاعب بسبب الإصابة لأكثر من شهر واختار النادي توخي الحذر بشأن عودته.

وقام كارلو أنشيلوتي بإشراك فينيسيوس كبديل في الدقيقة 57 من عمر مباراة الفريق أمام لاس بالماس، مع تقدم الفريق المضيف بالفعل 2-0.

ومع ذلك، نشب خلاف علني على أرض الملعب بين أنشيلوتي وفينيسيوس، ورصدته لقطات فيديو من "Gol Play".

يبدو ان هنالك مشاكل في غرف ملابس ريال مدريد !

انشيلوتي غاضب من فينيسيوس اثناء المباراة ، وبعد المباراة لا يتصافحان - انشيلوتي لـ فيني : لا يمكنك اللعب بهذه الطريقة By : @MosabKabier pic.twitter.com/Kkd37S19I4 — عبدالله ميثم (@A1Profesor) September 28, 2023

ومع حرص فينيسيوس على الدخول فورًا في سير المباراة، لم يكمل سوى 10 تمريرات فقط وقام بمراوغتين من أصل ستة، مما أدى إلى إحباط أنشيلوتي الذي طالبه باللعب الجماعي

وكما يشير الفيديو، أخبر أنشيلوتي لاعبه مرتين أنه "لا يمكنه اللعب بهذه الطريقة"، إلا أن فينيسيوس أشار إلى عدم فهم تعليماته.

وبعد إطلاق صافرة نهاية المباراة، لم يتبادل فينيسيوس التحية مع مدربه الإيطالي، حيث مر الثنائي دون النظر إلى بعضهما أو التحدث بكلمة واحدة.