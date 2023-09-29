بوتين يلتقي قائد فاغنر السابق.. ذو الشعر الرمادي خليفة بريغوجين

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العقيد المتقاعد أندريه تروشيف الذي كان أحد أبرز قادة فاغنر العسكريين، وكان قد انضم للعمل في إطار وزارة الدفاع عقب التمرد المسلح.

ونقل عن بوتين قوله "في الاجتماع الأخير تحدثنا عن إشرافكم على تشكيل وحدات تطوعية يمكنها القيام بمهام مختلفة، أولا وقبل كل شيء بالطبع في منطقة العملية العسكرية الخاصة”، مستخدما المصطلح الرسمي الذي تطلقه موسكو على الحرب في أوكرانيا.

اقرأ أيضا:

حفتر يلتقي بوتين ووزير الدفاع الروسي في موسكو

ونقلت وكالة أنباء ريا نوفوستي عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله اليوم الجمعة إن تروشيف، المعروف أيضًا باسم "سيدوي" أو "الشعر الرمادي" باللغة الروسية، يعمل الآن في وزارة الدفاع الروسية.

وسلط الاجتماع الضوء على محاولة الكرملين إظهار أن الدولة قد سيطرت الآن على مجموعة المرتزقة بعد التمرد الفاشل الذي قام به رئيس فاغنر يفغيني بريجوزين في يونيو، والذي قُتل في حادث تحطم طائرة في أغسطس.

خلال الحرب الأهلية السورية، شارك تروشيف بشكل مباشر في العمليات العسكرية لمجموعة فاغنر، لا سيما في منطقة دير الزور، وفقًا لوثائق عقوبات الاتحاد الأوروبي.